رئيس جامعة عين شمس سفيرا للتعليم العالى فى شمال إفريقيا (صور)

جدة - نرمين السيد - حصل رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتينى، على جائزة سفير التعليم العالى بشمال إفريقيا، فى مؤتمر اتحاد الجامعات الأفريقية، والمنعقد حاليا بدولة ناميبيا؛ تقديرا لمجهوداته فى النهوض بالتعليم العالى فى إفريقيا ودعمه لجامعات القارة، وإنجازاته فى المجال الطبى.





ويعد الدكتور محمود المتينى من رواد أمراض الكبد فى مصر ورائد فى زراعة الكبد، وأدار أول برنامج زراعة كبد حى للبالغين والأطفال منذ عام 2001 وأسس مركز عين شمس لزراعة الأعضاء عام 2008؛ وهو أول مركز مزدوج لزراعة الكبد والكلى للبالغين، كما قام بأول عملية لاستئصال الكبد بالفص الأيسر عن طريق المنظار من المتبرع الحى، بالإضافة إلى ترأسه العديد من المؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية.

كما كان له دورا كبيرا فى تنظيم عمليات زراعة الأعضاء فى مصر، مما أدى إلى قيام الحكومة بسن "قانون زراعة الأعضاء" فى عام 2010. جدير بالذكر أن اتحاد الجامعات الإفريقية يعنى بالتعليم العالى والبحث العلمى، ويهدف لتشجيع التعاون فى ما بينها وبين المجتمع الأكاديمى الدولى.

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