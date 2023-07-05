عين على الصعيد.. نهضة غير مسبوقة فى طهطا بسوهاج (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - يحظى صعيد مصر، باهتمام بالغ من القيادة السياسية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسؤولية، ويظهر ذلك فى حجم المشروعات الكبرى التى نفذتها الدولة فى شتى المجالات لتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين فى محافظة سوهاج.





فى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" النهضة غير المسبوقة فى طهطا بسوهاج. وعملت الدولة على إنشاء بوابة مدخل المدينة بتكلفة 2 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من طريق بنجا بطول 3 كيلومترات، وتغطية الترع ورفع كفاءة الطرق الفرعية، وإنشاء دائرى بحر أبو كحلة بطول 4 كيلومترات. وبلغت حجم الاستثمارات التى تم ضخها فى محافظات الصعيد على مدار السنوات الـ 8 الماضية 1.5 تريليون جنيه من إجمالى 7 تريليونات جنيه من الاستثمارات التى نفذت أو يتم استكمال تنفيذها على مستوى الجمهورية، وهو ما يمثل نحو ربع الاستثمارات الكلية التى أنفقتها الدولة.

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