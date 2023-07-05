نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. "ندى عبدالباقى" الأولى على مستوى الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 يوليو 2023 02:26 مساءً - أعلنت مديرية التربية والتعليم، محافظة بورسعيد، عن حصول الطالبة ندى عبد الباقى أحمد، على المركز الأول بالدبلومات الفنية تخصص فنى سكرتير نظام الجدارات.

وتخرجت الطالبة ندى عبد الباقى، بنت محافظة بورسعيد، من مدرسة زينب الكفراوى الثانوية التجارية للبنات.

وتقدمت الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، بالتهنئة إلى الطالبة لحصولها على هذا المركز المتقدم على مستوى الجمهورية.