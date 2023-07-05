البحر الأحمر تعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام 2024/2023

جدة - نرمين السيد - وأوضح المحافظ فى بيان أن الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام بلغ 200 درجة، والمدارس الفنية الصناعية جاءت كالتالى:- مدرسة رأس غارب للبترول بمجموع 255 درجة وعددهم 80 طالبا بعد اجتياز الاختبارات، ومدرسة الغردقة الصناعية للطاقة الشمسية والرياح بمجموع 195 درجة، ومدارس التعليم المزدوج تخصص مياة بمجموع 160 درجة. والمدارس التجارية نظام الخمس سنوات من مجموع 190 درجة ومدارس التعليم الفندقى بالغردقة من مجموع 165 درجة، والفندقى بمدينة القصير بمجموع 160 درجة والتعليم التجارى نظام الثلاث سنوات بمجموع 170 درجة.

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