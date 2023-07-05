العرابى: صربيا مهتمة بتعزيز العلاقات مع مصر عقب زيارة الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية السفير محمد العرابى، اهتمام دولة صربيا الكبير بدفع وتعزيز العلاقات مع مصر عقب الزيارة الأخيرة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى صربيا فى الفترة من 19 إلى 22 يوليو 2022.





وأضاف العرابى -عقب لقاء وفد المجلس المصرى للشئون الخارجية اليوم الأربعاء مع "غوران أليكسيتش" وزير الدولة للشؤون الخارجية الصربى، على هامش زيارة الوفد إلى بلجراد بمناسبة الاحتفال بمرور 115 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا- أن الدولتين لديهما رغبة واضحة وقوية لتعزيز علاقات التعاون المشترك فى كافة المجالات.

وقال إن الندوة التى نظمتها صربيا احتفالًا بذكرى إقامة العلاقات الدبلوماسية مع مصر - بحضور وزير خارجية صربيا "إيفيتسا داتشيتش"، وبمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى بكلمة عبر وسائل الاتصال - عكست توجه البلدين لبناء شراكة استراتيجية ناجحة.

كما لفت إلى أنه لمس خلال لقائه مع "غوران أليكسيتش" حرص صربيا على الانخراط فى تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خلال زيارة الرئيس السيسى إلى بلجراد، وبدء مفاوضات حول منطقة التجارة الحرة التى ستسمح بزيادة التبادل التجارى بين البلدين.

وأوضح السفير العرابى أن اجتماع وفد المجلس المصرى للشئون الخارجية مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الصربى تناول أيضًا ترشيح الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار السابق، لمنصب مدير عام اليونسكو فى الفترة ما بين 2025 إلى 2029.