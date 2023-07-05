ننشر الرابط.. «التعليم» تتيح منصة التقديم للصف الأول الثانوى «عام وفنى»

جدة - نرمين السيد - ويمكن للطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية، الدخول إلى هذا الرابط من هنا، لمعرفة تنسيق الالتحاق بالصف الأول الثانوى والتقديم للمدارس المرغوبة. خطوات التسجيل للالتحاق بالصف الأول الثانوى: - الدخول إلى موقع التنسيق الإلكترونى. - تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصى للطالب (الرقم القومى وكود الطالب). - كتابة اسم الطالب والنقر على أيقونة الدخول إلى التنسيق. - النقر على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الصف الأول الثانوى (عام وفنى) - الاطلاع على خريطة التنسيق التى تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة. - اختيار نوع التعليم الثانوى وفقا لمجموع الطالب. - - النقر على أيقونة ملء الرغبات. - النقر على أيقونة مراجعة الرغبات والطباعة. - النقر على حفظ الرغبات. المستندات المطلوبة: يتوجه الطالب للمدرسة التى تم قبوله فيها، لتقديم الأوراق التالية: - الاستمارة الالكترونية للتقديم. - بيان نجاح بالشهادة الإعدادية و3 صور منها. - شهادة الميلاد الإلكترونية و4 صور منها. - صورة بطاقة ولى الأمر. - إيصال دفع المصروفات المدرسية على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال مكاتب البريد - 8 صور شخصية للطالب - شهادة صحية تثبت خلو الطالب من الأمراض المعدية. - ملف ورقى للتقديم.

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