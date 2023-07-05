جدة - نرمين السيد - يعلن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدبلومات الفنية وأسماء الأوائل للعام الدراسى الحالى 2022/2023، فى مؤتمر صحفى، يعقد بعد قليل فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.





ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة عقب إعلانها، من خلال الموقع الرسمى للوزارة عبر هذا الرابــــــط http://emis.gov.eg/ وتعلن النتيجة للطلاب باستخدام رقم الجلوس، وتظهر بشكل مفصل يتضمن درجات كل طالب فى كل مادة ومجموعة الكلى، وموقفه من النجاح أو الرسوب أو الدور الثانى. وانتهى طلاب الدبلومات الفنية الذين يتجاوز عددهم 760 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، من أداء الامتحانات فى المواد التحريرية يوم الخميس الموافق 8 يونيو الجارى، أما الامتحانات العملية والمعلمية التى بدأها الطلاب يوم 20 مايو الماضى، استكملوها حتى 16 يونيو الجارى، بعد انتهاء الامتحانات التحريرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد قليل.. مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.