«الأرصاد» تصدر بيانا مهما عن طقس الخميس والعظمى بالقاهرة 34 درجة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون غدا الخميس حالة الطقس حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كل الأنحاء.





كما تظهر شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء إلى جانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة الى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

العاصمة الادارية 34 24

6 اكتوبر 35 25

بنهــــا 34 24

دمنهور 32 23

وادى النطرون 35 23

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 33 23

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 24

طنطا 33 23

دمياط 29 22

بورسعيد 30 22

الإسماعيلية 35 22

السويس 35 23

العريش 30 22

رفح 29 22

رأس سدر 36 23

نخل 35 17

كاترين 33 16

الطور 35 24

طابا 35 25

شرم الشيخ 38 28

الاسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 30 23

مطروح 29 22

السلوم 31 21

سيوة 35 25

رأس غارب 38 27

الغردقة 38 28

سفاجا 38 27

مرسى علم 39 28

شلاتين 37 29

حلايب 34 28

أبو رماد 35 28

رأس حدربة 33 27

الفيوم 35 24

بنى سويف 36 25

المنيا 36 25

أسيوط 37 26

سوهاج 38 26

قنا 39 27

الأقصر 40 27

أسوان 41 28

الوادى الجديد 40 27

أبوسمبل 40 27