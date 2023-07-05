وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا خلال الاتصال على حرص القاهرة وبرلين على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها فى مختلف المجالات، كما أشادا بالزخم الذى يشهده التعاون الاقتصادى بين البلدين، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير هذا التعاون بما يحقق مصالح البلدين.
وأضاف أبو زيد، أن اللقاء شهد التباحث بشأن الأوضاع فى السودان، واستعرض وزير الخارجية الجهود التى تبذلها مصر لحل الأزمة السودانية، ومطالبتها منذ اليوم الأول بضرورة التوصل إلى وقف فورى ومستدام لإطلاق النار.
وأكد الوزير شكرى فى هذا الإطار على أهمية الحوار لحل الخلافات فى السودان، مشددا على الأولوية القصوى التى توليها مصر لأمن وسلامة الشعب السودانى، حيث حرصت منذ بداية الأزمة على الترحيب بالأخوة السودانيين فى مصر، ودعم المعابر الحدودية بالفرق والمعدات الطبية والإغاثية والإنسانية اللازمة لتقديم الدعم للوافدين السودانيين.
ومن ناحية أخرى، تطرق الاتصال إلى الأوضاع الأمنية المتردية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، لاسيما عقب الاعتداء الإسرائيلى ضد مدينة ومخيم جنين، حيث أعرب وزير الخارجية عن قلق مصر البالغ تجاه استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات على الحقوق الفلسطينية، مؤكدا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولى، لاسيما الدول المؤثرة دوليا، مسئوليته فى وقف حلقة العنف القائمة وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى.
وفى نهاية الاتصال، اتفق الوزيران على استمرار التواصل والتشاور بشأن التطورات الإقليمية، والعمل سويا من أجل حل الأزمة السودانية وتهدئة الوضع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيرته الألمانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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