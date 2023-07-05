«التعليم» تعلن موعد امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية 2023

جدة - نرمين السيد - ويسمح للطلاب الراسبين فى مادتين على الأكثر، دخول امتحان الدور الثانى وفق الجدول الذى تعلنه الوزارة خلال لاحقا.

ويعلن وزير التربية والتعليم، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2023، اليوم الأربعاء، فى مؤتمر صحفى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأظهرت نتائج الأوائل تفوق البنات على البنين، إذ ضمت قائمة الأوائل 22 طالبة مقابل 7 طلاب فقط.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة عقب إعلانها، من خلال الموقع الرسمى للوزارة عبر هذا الرابــــــط http://emis.gov.eg/

وتعلن النتيجة للطلاب باستخدام رقم الجلوس، وتظهر بشكل مفصل يتضمن درجات كل طالب فى كل مادة ومجموعة الكلى، وموقفه من النجاح أو الرسوب أو الدور الثانى.

وانتهى طلاب الدبلومات الفنية الذين يتجاوز عددهم 760 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، من أداء الامتحانات فى المواد التحريرية يوم الخميس الموافق 8 يونيو الجارى، أما الامتحانات العملية والمعلمية التى بدأها الطلاب يوم 20 مايو الماضى، استكملوها حتى 16 يونيو الجارى، بعد انتهاء الامتحانات التحريرية.