وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح 64.47%

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفى يقعد، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات الوزارة وبينهم: الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، والدكتور محمد موسى عمارة، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2023.

وهنأ الدكتور وزير التعليم أوائل الدبلومات الفنية 2023، والبالغ عددهم 29 طالبا وطالبة، من بينهم 22 طالبة، فى جميع التخصصات والنوعيات: صناعى، زراعى، تجارى وفندقى، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأكد الوزير ان التعليم الفنى شهد تطورا كبيرا ويسير وفق استراتيجية الدولة وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية فى مصر بالتعليم الفنى، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء أكثر من 200 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية وفق توجهات الدولة، وتطوير نظام الدراسة المعتمد على الجدارات، ومشاركة قطاع الصناعة فى تقييم الطلاب خلال الامتحانات العملية، لافتا إلى إنشاء هيئة "إتقان" لضمان جودة التعليم الفنى.

وبحسب الإحصاءات، عقدت امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2023، خلال الفترة بين 20 مايو و16 يوينيو 2023، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 739 ألفا و170 طالبا وطالبة، أدوا امتحاناتهم داخل 2553 لجنة سير امتحان، وأشرف عليهم 220 ألف معلم.

وبلغ إجمالى عدد الحاضرين من الطلاب 734 ألفا و108 طلاب بنسبة 99.3%، وإجمالى الناجحين 473 ألفا و264 طالبا وطالبة، بنسبة 64.47%، أما عدد الباقين للدور الثانى فيصل إلى 219 ألفا و304 طالبا وطالبة بنسبة 29.87%، وعدد الباقيين للإعادة العام المقبل 41 ألفا و597 طالبا وطالبة بنسبة 5.66%.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة عقب إعلانها، من خلال الموقع الرسمى للوزارة عبر هذا الرابــــــط http://emis.gov.eg/

وتعلن النتيجة للطلاب باستخدام رقم الجلوس، وتظهر بشكل مفصل يتضمن درجات كل طالب فى كل مادة ومجموعة الكلى، وموقفه من النجاح أو الرسوب أو الدور الثانى.