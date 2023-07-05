أبو الغيط يهنئ الجزائر بعيد الاستقلال الحادى والستين

جدة - نرمين السيد - قدم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، التهنئة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، وأحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجزائر، بمناسبة الذكرى الحادية والستين لعيد الاستقلال والشباب الجزائرى، والتى تصادف يوم 5 يوليو من كل عام.





وصرح المستشار جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن أبو الغيط أكد على أن هذه الذكرى عزيزة على قلب كل مواطن جزائرى وعربى، لما تحمله من معان عظيمة فى العزة والكرامة والتضحية فى سبيل نيل الاستقلال وبناء الوطن. وشدد على حرص الجامعة العربية على التعاون الوثيق مع الجزائر فى كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب الجزائرى، وتعزيز مسيرة العمل العربى المشترك وتطوير آليات عمله لخدمة القضايا العربية المشتركة.

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