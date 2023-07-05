محافظ بنى سويف: الدولة لا تدخر جهدًا لتحقيق التنمية الشاملة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ بنى سويف، الدكتور محمد هانى غنيم، أن الدولة لا تدخر جهدًا لتحقيق التنمية الشاملة، لاسيما وأن محافظات الصعيد بشكل عام شهدت اهتمامًا من القيادة السياسية، خلال الـ 10 سنوات الماضية ومازالت الجهود متواصلة للوصول لمستوى خدمة أفضل لأهالينا فى القرى والعزب والمدن.





وطالب المحافظ - حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظة اليوم الأربعاء - ببذل قصارى الجهد لمواكبة هذا التوجه من الحكومة تجاه الصعيد، وتحقيق أفضل استفادة من المخصصات والاعتمادات المالية لخطة عام 2023 2024.

كما أكد المحافظ استمرار العمل الميدانى لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2023 2024، للعمل الحالى تحت إشراف السكرتير العام، حيث تم وضع برنامج ميدانى سابق للبدء فى التنفيذ وأثناء العمل حتى الوصول للانتهاء من الخطة قبل موعدها بفترة مناسبة.

وشدد المحافظ على العمل بروح الفريق الواحد، بهدف الاستفادة من كل جنيه وفرته الدولة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة التى تتعلق باحتياجات المواطن اليومية.

جاء ذلك خلال عقده اجتماعًا بإدارة التخطيط والمتابعة وذلك بمقر الإدارة، لمتابعة منظومة العمل وخطط المتابعة والتعامل السريع والفعال تجاه أى مستجدات قد تطرأ على مسار تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2023 2024، وذلك فى حضور حازم عزت السكرتير العام، وسامى علام السكرتير العام المساعد، ومحمد عبد اللطيف مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، وباقى أعضاء الإدارة المشرفين والمتابعين لتنفيذ الخطة.