توريد 171 ألفًا و371 طنًا من القمح لمخازن الغربية بنسبة 98،22 %

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمى، استمرار العمل بمواقع التخزين داخل الشون والصوامع لاستقبال محصول القمح المحلى، حيث تم اليوم استلام 172.060 طن من القمح المحلى موزعة ما بين 129 طنًا من البنك الزراعى و42،107 طن من شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ليصل بذلك إجمالى ما تم توريده إلى 171 ألفًا، و371 طنًا من القمح المحلى بإجمالى نسبة 98.22% من المستهدف.





ووجه المحافظ - فى بيان اليوم الأربعاء - باستمرار تقديم الدعم لكافة المزارعين لاستلام محصول القمح داخل الجمعيات الزراعية ومواقع التخزين المنتشرة داخل مراكز المحافظة الثمانية، والبالغ عددها 22 موقعًا للتخزين. وفى سياق متصل، وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التى تستخدم القمح المحلى بشكل مخالف للقانون.

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