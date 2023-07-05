الكويت ترحب باتفاق مصر وتركيا على رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما

جدة - نرمين السيد - وأكدت الخارجية الكويتية فى بيان لها اليوم الأربعاء على دعم دولة الكويت لهذا الإتفاق الذى من شأنه المساهمة فى تعزيز مبدأ الحوار والتعاون بين كلا البلدين وتطوير علاقات الصداقة بينهما ويحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة.

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