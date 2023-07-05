محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة

جدة - نرمين السيد - وجه محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة، مشددا على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.





وذكر بيان محافظة الاسكندرية، إن الاجهزة التنفيذية بالأحياء شنت بالتنسيق مع المركز النموذجى للخدمات بالحافظة، حملات مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء وأسفرت عن إزالة عدد 3332 إعلانات مخالفة خلال 6 أشهر وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأكد "الشريف" مواصلة واستمرار الحملات للتصدى للمخالفات وفرض هيبة الدولة.

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