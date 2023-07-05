وزير التعليم يكرم عددا من أوائل الدبلومات الفنية 2023 (صور)

جدة - نرمين السيد - كرم الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للشؤون التعليم الفنى، مجموعة من أوائل شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى 2022/2023، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد، اليوم الأربعاء، لإعلان نتائج الدبلومات الفنية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وأعرب الوزير عن سعادته لتخريج دفعة متميزة من الطلاب المتفوقين، وهنأهم على تفوقهم وجهدهم، مؤكدا سعى الوزارة الدائم من أجل تقديم تعليم متميز من خلال تطوير منظومة التعليم الفنى.

وتضمنت قائمة الأوائل 29 طالبا وطالبة، وأظهرت تفوق الطالبات، إذ ضمن 22 طالبة مقابل 7 طلاب فقط.

وأعلن الوزير أسماء الطلاب الأوائل الذين جاءوا من 14 محافظة هى: السويس، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، الغربية، القاهرة، المنوفية، كفر الشيخ، الوادى الجديد، الجيزة، الشرقية، بورسعيد، دمياط والبحر الأحمر، ووعد بتكريمهم قريبا كما يتم فى كل عام فى احتفالية تليق بتفوقهم واجتهادهم ليكونوا قدوة لأقرانهم.

واعتمد وزير التربية والتعليم، نتائج امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى 2022/2023، بنسبة نجاح 64.47%.

وبحسب الإحصاءات، عقدت امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2023، خلال الفترة بين 20 مايو و16 يوينيو 2023، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 739 ألفا و170 طالبا وطالبة، أدوا امتحاناتهم داخل 2553 لجنة سير امتحان، وأشرف عليهم 220 ألف معلم.

وبلغ إجمالى عدد الحاضرين من الطلاب 734 ألفا و108 طلاب بنسبة 99.3%، وإجمالى الناجحين 473 ألفا و264 طالبا وطالبة، بنسبة 64.47%، أما عدد الباقين للدور الثانى فيصل إلى 219 ألفا و304 طالبا وطالبة بنسبة 29.87%، وعدد الباقيين للإعادة العام المقبل 41 ألفا و597 طالبا وطالبة بنسبة 5.66%.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس من هنا.