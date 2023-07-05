بالصور والأسماء.. ننشر أوائل الدبلومات الفنية 2022-2023

جدة - نرمين السيد - جاء هذا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة التربية والتعليم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإعلان نتائج امتحانات الدبلومات الفنية 2022/2023.

وأظهرت قائمة الأوائل، تفوق الطالبات بعدد 22 طالبة، مقابل 7 طلاب فقط.

واعتمد وزير التربية والتعليم، نتائج امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى 2022/2023، بنسبة نجاح 64.47%.

وبحسب الإحصاءات، عقدت امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2023، خلال الفترة بين 20 مايو و16 يوينيو 2023، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 739 ألفا و170 طالبا وطالبة، أدوا امتحاناتهم داخل 2553 لجنة سير امتحان، وأشرف عليهم 220 ألف معلم.

وبلغ إجمالى عدد الحاضرين من الطلاب 734 ألفا و108 طلاب بنسبة 99.3%، وإجمالى الناجحين 473 ألفا و264 طالبا وطالبة، بنسبة 64.47%، أما عدد الباقين للدور الثانى فيصل إلى 219 ألفا و304 طالبا وطالبة بنسبة 29.87%، وعدد الباقيين للإعادة العام المقبل 41 ألفا و597 طالبا وطالبة بنسبة 5.66%.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة عقب إعلانها، من خلال الموقع الرسمى للوزارة عبر الضغط هنا.

وللاطلاع على أسماء الأوائل يمكن تصفح المرفق التالى: