جامعة عين شمس تبحث آفاق التعاون مع «قوانجدونج» الصينية للتكنولوجيا

جدة - نرمين السيد - بحث نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب الدكتور عبد الفتاح سعود، مع وفد رفيع المستوى من جامعة "قوانجدونج" الصينية للتكنولوجيا، برئاسة الدكتور تشن ليانغ يو، نائب رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور خان قوه جون، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور آنتاى تشنغ، عميد كلية الهندسة البيئية، ويونغ تشان، مدير مكتب رئيس الجامعة، وتساو فنغ، مدير إدارة العلاقات الدولية؛ سبل التعاون بين الجامعتين.





تناول اللقاء بحث أفاق التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة "قوانجدونج" للتكنولوجيا، فى مجالات المشروعات البحثية المشتركة، وتبادل الأساتذة والطلاب فى التخصصات الهندسية والبيئية وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى، وغيرها من التخصصات العلمية والتكنولوجية فى المجال الهندسى بالجامعتين.. كما تناول الجانبان إمكانية تنفيذ المشروعات المشتركة فى البحوث البيئية فى ضوء توصيات مؤتمر المناخ (Cop 27) المنعقد فى شرم الشيخ فى نوفمبر من العام الماضى. وقام الوفد الزائر بزيارة لكلية الحاسبات والمعلومات، استقبلته خلالها الدكتورة نجوى بدر، عميدة كلية الحاسبات بالجامعة، وتم مناقشة إنشاء معمل جامعة قوانغدونغ فى مجال الذكاء الاصطناعى لتدريب وتأهيل الطلاب بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، وبحث إمكانية منح درجات علمية مشتركة من جامعة عين شمس وجامعة قوانغدونغ لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات، وتبادل الأساتذة الزائرين، ومشاركة طلاب كلية الحاسبات فى معسكرات التدريب فى مجال التكنولوجيا الحديثة فى التخصص.

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