برقم الجلوس... الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2023

جدة - نرمين السيد - ويمكن للطلاب معرفة نتائجهم برقم الجلوس باتباع هذا الرابط:
https://nategafany.emis.gov.eg/?fbclid=IwAR3B_2KaY5Y3Pr299VU3_djr3Hr_F91pyZKJXDIMZx3LaLTX6CQePy-isGw
واعتمد وزير التربية والتعليم، نتائج امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى 2022/2023، بنسبة نجاح 64.47%، فى مؤتمر صحفى، عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وبحسب الإحصاءات، عقدت امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2023، خلال الفترة بين 20 مايو و16 يوينيو 2023، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 739 ألفا و170 طالبا وطالبة، أدوا امتحاناتهم داخل 2553 لجنة سير امتحان، وأشرف عليهم 220 ألف معلم.
وبلغ إجمالى عدد الحاضرين من الطلاب 734 ألفا و108 طلاب بنسبة 99.3%، وإجمالى الناجحين 473 ألفا و264 طالبا وطالبة، بنسبة 64.47%، أما عدد الباقين للدور الثانى فيصل إلى 219 ألفا و304 طالبا وطالبة بنسبة 29.87%، وعدد الباقيين للإعادة العام المقبل 41 ألفا و597 طالبا وطالبة بنسبة 5.66%.
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