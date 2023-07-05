وزير التعليم: لا تسريب لامتحان الفيزياء للثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - علق الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ما أثير حول تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة، الذى أداه طلاب الشعبة العلمية يوم الأحد الماضى 2/7/2023.





جاء هذا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإعلان نتائج امتحانات الدبلومات الفنية. وقال الوزير، إن كل ما أثير حول امتحان الفيزياء أفكار متداولة بين معلمى الفيزياء، وليس أفكارا غريبة تؤثر على التنافسية بين الطلاب، وبالتالي لا يوجد تسريب للامتحان. وأثار أحد المعلمين جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بعدما نشر مقاطع فيديو، لدرس خصوصى يقدمه أحد أعضاء لجنة وضع امتحان الفيزياء للثانوية العامة، مشيرا إلى أن هذا العضو قام بتسريب الامتحان لطلابه، فى حين نفت وزارة التربية والتعليم هذا التسريب، وحولت عضو لجنة وضع الامتحان للتحقيق لإعطائه دروس خصوصية بالمخالفة لضوابط المشاركة فى لجان وضع الامتحان.

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