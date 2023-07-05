الأنبا باخوميوس يزور البابا تواضروس بالمقر البابوى

جدة - نرمين السيد - زار الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومرسى مطروح، اليوم الأربعاء، البابا المعظم الأنبا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالأنبا رويس بالعباسية.





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