وزير التعليم: نتائج امتحان الكيمياء للثانوية العامة مبشرة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتائج تصحيح امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة مبشرة، إذ حصل عدد كبير من الطلاب على الدرجات النهائية، وهناك أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة حصلوا على أكثر من 95%.





جاء هذا خلال المؤتمر الصحفى، المنعقد، اليوم الأربعاء، لإعلان نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2023. وأدى طلاب الثانوية العامة، امتحان الكيمياء يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو الماضى، وأثار هذا الامتحان حالة من الغضب بين الطلاب مؤكدين صعوبته، واحتوائه على الكثير من الأفكار الجديدة التى لم يتعرضوا لها من قبل، فى حين نفت وزارة التربية والتعليم هذه التعليقات، مؤكدة أن معامل التصحيح أظهرت ارتفاع نسب النجاح بين الطلاب.

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