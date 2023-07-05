محافظ الدقهلية يوجه بتجهيز أراضى مشروعات «حياة كريمة» فى مرحلتها الثانية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظة اليوم الأربعاء، خلال عقد المحافظ المؤتمر الأسبوعى الموسع مع مديرى عموم ومديرى الإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة وذلك بحضور نائبه الدكتور هيثم الشيخ والسكرتير العام أيمن الشريف.

وتناول مختار - خلال الاجتماع - استعراض ومناقشة أسلوب العمل داخل الإدارات والموقف التنفيذى لملفات العمل بما يحقق سرعة الأداء وحسن الإنجاز تحقيقًا لصالح المواطن الدقهلاوى.

ووجه بضرورة الانتهاء من جميع مشروعات الدعم الأضافى للخطة الاستثمارية بمراكز المحافظة لدخولها الخدمة تحقيقًا لمطالب واحتياجات المواطنين، مشددًا على أهمية مراجعة موقف تجهيز الأراضى اللازمة لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" فى مرحلتها الثانية بـ 5 مراكز من مراكز المحافظة، بجانب ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال لجان تفعيل قانون المحال العامة بمراكز ومدن المحافظة حرصًا على تطبيق القانون حفاظًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، مطالبًا بسرعة الانتهاء من الموقف الحضارى بدكرنس لسرعة دخولة الخدمة.

وتناول مختار - خلال المؤتمر اليوم - العديد من الملفات الأخرى التى تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين شملت ضرورة تنشيط التحصيل لمستحقات الدولة فى مقدمتها رسوم النظافة وكذلك تقنين وضع المحال العامة وغيرها من المستحقات، وكذلك توصيل المرافق لمساكن الجلاء بالمنصورة ومنطقة بن زيد والزعفران بمركز المنصورة وأيضًا ضرورة توفير قطع الغيار اللازمة لمعدات النظافة على مستوى المحافظة، كما تناول الاجتماع موقف تشغيل المجمعات الحكومية بقرى "حياة كريمة" بشربين وكذا موقف صيانة دورات المياة العمومية بالديوان العام وكذلك وموقف المنشآت الحكومية الصادر لها قرارات إزالة.