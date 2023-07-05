محافظ الغربية: 100 يوم صحة قدمت خدماتها إلى 15 ألفا و388 شخصا

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، إن فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، والتى تنفذها مديرية الصحة داخل قرى ومدن المحافظة، قدمت خدماتها الطبية لعدد 15 ألفًا و388 مواطنًا من خلال 165 فريقًا من فرق المبادرات الرئاسية "المتحركة والثابتة".





وأوضح محافظ الغربية - فى بيان - أن إجمالى الخدمات المقدمة منذ انطلاق المبادرة وحتى اليوم بلغ 82 ألفًا 108 خدمات طبية، مضيفًا أن المبادرة شملت أيضًا تنفيذ عدة فعاليات قدمت التثقيف الصحى لنحو 5800 منتفع من خلال فرق التواصل المجتمعى والتثقيف الصحى والتمريض المدرب على ذلك فى جميع الإدارات الصحية بالمحافظة. من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور أسامة بلبل، أن عدد المنتفعين بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى قد بلغ 4043 منتفعًا، بينما استفادت 3596 سيدة من مبادرة صحة المرأة، كما قدمت سيارات القوافل الطبية المتواجدة بالإدارات الخدمات الطبية لعدد 7 حالات والعلاج لعدد 65 منهم إلى جانب فحص 723 سيدة بمبادرة الأم والجنين وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والوسائل لنحو 5941.

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