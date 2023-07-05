مراجعة ليلة الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أتاحت منصة البث المباشر، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على "يوتيوب"، مراجعة ليلة الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية، التى يؤدى طلاب الشعبة العامة بالثانوية العامة، الامتحان فيها، غدا الخميس.





ويبدأ الامتحان عند التاسعة صباحا، ولمدة 3 ساعات، حتى الثانية عشرة ظهرا، ويتكون من 37 سؤالا، بينهم 34 سؤالا موضوعيا "اختيار من متعدد" يجيب عنهم الطلاب بنظام "البابل شيت"، و3 أسئلة مقالية، ويخصص لأسئلة الاختيار من متعدد 43 درجة، أما الأسئلة المقالية فعليها 8 درجات، بإجمالى 50 درجة للمادة.

وبالنسبة للأسئلة الموضوعية فتنقسم إلى: 26 سؤالا مخصص لهم درجة واحدة، و8 أسئلة مخصص لهم درجتان، أما الأسئلة المقالية فتنقسم إلى سؤالين مخصص لكل منهم درجتين، وسؤال مخصص له 4 درجات.



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امتحانات الثانوية العامة 2023

ويصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الثانوية العامة هذا العام الدراسى 2022-2023، أكثر من 783 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، أمام 2097 لجنة.

وتعقد امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة ورقيا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى: 85% موضوعية بنظام "البابل شيت"، و15% مقالية، وتجرى بنظام "Open book"، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.

وانتهى الطلاب خلال يومى 12 و13 يونيو الجارى، من أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع: التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء، وهى مواد نجاح ورسوب، يترتب التغيب عنها دخول الطالب امتحان الدور الثانى.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو المقبل.