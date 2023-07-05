المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعى لـ 300 شاب وفتاة (فيديو وصور)

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وخلال الاحتفال نقل اللواء أح وليد حمودة، قائد المنطقة الشمالية العسكرية تحية وتهنئة الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدًا أنَّ الحفل يعكس المسؤولية المجتمعية التى تقوم بها القوات المسلحة تجاه أبناء الشعب المصرى بمختلف فئاته.
وتضمنت الفعاليات تقديم الأجهزة الكهربائية والأثاث والمستلزمات المنزلية وكذا هدايا مادية لتخفيف الأعباء عن كاهل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج وأسرهم، كما جرى تنفيذ عدد من الفقرات الفنية والترفيهية بمشاركة الموسيقات العسكرية.
من جانبهم، أعرب الحضور عن تقديرهم البالغ لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لتقديم أوجه الدعم والرعاية لأبناء الشعب المصرى كافة.
يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى دعم المجتمع المدنى وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
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