الأول على التعليم الزراعى: مكالمة الوزير كانت حلما.. وأتمنى أن أصبح مهندسا

جدة - نرمين السيد - شعور بين الرهبة والفرحة، انتاب الطالب عمرو عطوة أحمد، الحاصل على المركز الأول بشهادة الدبلومات الفنية، حينما تلقى اتصالا هاتفيا، من الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإخباره بتفوقه على مستوى الجمهورية.





أكد الطالب أن مكالمة وزير التربية والتعليم كانت بمثابة حلم رآه، عندما قرر الالتحاق بالتعليم الفنى قبل ثلاث سنوات: "حطيت أولويات لنفسى علشان أتفوق وأصبحت الأول على الجمهورية".

وحصل الطالب عمرو عطوة على مجموع 676 درجة من إجمالى 700 درجة بنسبة 96.75%، بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام السنوات الثلاث (تكنولوجيا تطبيقية)، إذ كان ملتحقا بمدرسة الصالحية الثانوية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية، بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، تخصص تكنولوجيا الزراعة والرى.

وأرجع الطالب تفوقه بشهادة الدبلوم الفنى، للعديد من الأسباب، أولها حفظه لكتاب الله ومواظبته على الصلاة فى وقتها، إضافة إلى دعاء والديه له، والتزامه بمراجعة دروسه أولا بأول وتنظيم وقته بين المذاكرة والمراجعة.

كما كان لوالديه دور فى نجاحه لحرصهما على تهيئة المناخ المناسب له للمذاكرة، ومؤازرته وتقديم الدعم له، فلهما فضل فى نجاحه بعد فضل الله سبحانه وتعالى، كما قدم الطالب الشكر لمعلميه الذين ساندوه طوال سنوات الدراسة.

ويتمنى الطالب الالتحاق بكلية الزراعة ليصبح مهندسا زراعيا ليخدم بلده فى هذا المجال.

وقدم الطالب عمروعطوة رسالة للطلاب المقبلين على التعليم الفنى، قائلا إن إخلاص النية فى العمل والحرص على الاجتهاد فى المذاكرة أولا بأول، هما مفتاحا التفوق، ولا حاجة لزيادة عدد ساعات المذاكرة أو المزيد من الضغوط النفسية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023