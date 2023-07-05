الأول على التعليم الزراعى: مكالمة الوزير كانت حلما.. وأتمنى أن أصبح مهندسا

أكد الطالب أن مكالمة وزير التربية والتعليم كانت بمثابة حلم رآه، عندما قرر الالتحاق بالتعليم الفنى قبل ثلاث سنوات: "حطيت أولويات لنفسى علشان أتفوق وأصبحت الأول على الجمهورية".
وحصل الطالب عمرو عطوة على مجموع 676 درجة من إجمالى 700 درجة بنسبة 96.75%، بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام السنوات الثلاث (تكنولوجيا تطبيقية)، إذ كان ملتحقا بمدرسة الصالحية الثانوية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية، بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، تخصص تكنولوجيا الزراعة والرى.
وأرجع الطالب تفوقه بشهادة الدبلوم الفنى، للعديد من الأسباب، أولها حفظه لكتاب الله ومواظبته على الصلاة فى وقتها، إضافة إلى دعاء والديه له، والتزامه بمراجعة دروسه أولا بأول وتنظيم وقته بين المذاكرة والمراجعة.
كما كان لوالديه دور فى نجاحه لحرصهما على تهيئة المناخ المناسب له للمذاكرة، ومؤازرته وتقديم الدعم له، فلهما فضل فى نجاحه بعد فضل الله سبحانه وتعالى، كما قدم الطالب الشكر لمعلميه الذين ساندوه طوال سنوات الدراسة.
ويتمنى الطالب الالتحاق بكلية الزراعة ليصبح مهندسا زراعيا ليخدم بلده فى هذا المجال.
وقدم الطالب عمروعطوة رسالة للطلاب المقبلين على التعليم الفنى، قائلا إن إخلاص النية فى العمل والحرص على الاجتهاد فى المذاكرة أولا بأول، هما مفتاحا التفوق، ولا حاجة لزيادة عدد ساعات المذاكرة أو المزيد من الضغوط النفسية.
نتيجة الدبلومات الفنية 2023
واعتمد وزير التربية والتعليم، نتائج امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى 2022/2023، بنسبة نجاح 64.47%.
وبلغ عدد الأوائل هذا العام 29 طالبا وطالبة، بتفوق للطالبات اللاتى أحرزن 22 مركزا بقائمة الأوائل مقابل 7 مراكز للطلاب.
وبحسب الإحصاءات، عقدت امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2023، خلال الفترة بين 20 مايو و16 يوينيو 2023، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 739 ألفا و170 طالبا وطالبة، أدوا امتحاناتهم داخل 2553 لجنة سير امتحان، وأشرف عليهم 220 ألف معلم.
وبلغ إجمالى عدد الحاضرين من الطلاب 734 ألفا و108 طلاب بنسبة 99.3%، وإجمالى الناجحين 473 ألفا و264 طالبا وطالبة، بنسبة 64.47%، أما عدد الباقين للدور الثانى فيصل إلى 219 ألفا و304 طالبا وطالبة بنسبة 29.87%، وعدد الباقيين للإعادة العام المقبل 41 ألفا و597 طالبا وطالبة بنسبة 5.66%.
ويمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس من خلال الضغط هنا.
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