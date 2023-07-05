الأولى على الثانوية الفندقية: التعليم الفنى كان بوابتى لتحقيق حلمى

جدة - نرمين السيد - أبدت الطالبة ندى أيمن عشرى، الحاصلة على المركز الأول بدبلوم المدارس الثانوية الفنية للشؤون الفندقية والخدمات السياحية نظام 3 سنوات "منهجية الجدارات المهنية"، عن سعادتها بحصولها على هذا المركز، مؤكدة أن التعليم الفنى كان بوابتها لتحقيق حلمها بعدما فاتتها فرصة الالتحاق بالثانوية العامة.





وأضافت الطالبة، الحاصلة على مجموع 580 درجة من 600 بنسبة 96.67%، أنها لم تحصل فى الشهادة الإعدادية على المجموع المؤهل للالتحاق بالثانوية العامة بمحافظتها المنوفية، وانتابتها حالة من الحزن بسبب ذلك، لكنها لم تتوقف عند هذه المرحلة، إذ قررت الالتحاق بالتعليم الفندقى، والتحقت بمدرسة قويسنا الثانوية الفندقية، المطبق بها منهجية الجدارات المهنية.

ولفتت إلى أن أهلها اعترضوا فى بداية الأمر على التحاقها بالتعليم الفنى، لكنها أصرت على ذلك، وأصبحت الأولى على الجمهورية.

وتعزم الطالبة على استكمال دراستها بكلية السياحة والفنادق، ثم بدء مشروع خاص بها بعد انتاء دراستها الجامعية.





واعتمد وزير التربية والتعليم، نتائج امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى 2022/2023، بنسبة نجاح 64.47%.

وبلغ عدد الأوائل هذا العام 29 طالبا وطالبة، بتفوق للطالبات اللاتى أحرزن 22 مركزا بقائمة الأوائل مقابل 7 مراكز للطلاب.

وبحسب الإحصاءات، عقدت امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2023، خلال الفترة بين 20 مايو و16 يوينيو 2023، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 739 ألفا و170 طالبا وطالبة، أدوا امتحاناتهم داخل 2553 لجنة سير امتحان، وأشرف عليهم 220 ألف معلم.

وبلغ إجمالى عدد الحاضرين من الطلاب 734 ألفا و108 طلاب بنسبة 99.3%، وإجمالى الناجحين 473 ألفا و264 طالبا وطالبة، بنسبة 64.47%، أما عدد الباقين للدور الثانى فيصل إلى 219 ألفا و304 طالبا وطالبة بنسبة 29.87%، وعدد الباقيين للإعادة العام المقبل 41 ألفا و597 طالبا وطالبة بنسبة 5.66%.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس من خلال هذا الرابط

https://nategafany.emis.gov.eg/?fbclid=IwAR3B_2KaY5Y3Pr299VU3_djr3Hr_F91pyZKJXDIMZx3LaLTX6CQePy-isGw