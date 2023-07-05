23 شهادة.. إحصاءات نتيجة الدبلومات الفنية 2022-2023

جدة - نرمين السيد - ووجه الوزير الشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسى، والالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقا للخطة الدراسية.

وأشاد الوزير بنجاح التعليم الفنى فى الالتزام بتحقيق الأهداف المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفنى، وتجلت أحد نتائجها هذا العام الدراسى فى امتحان الدبلوم – للمرة الثانية – بمشاركة ممثلى سوق العمل مع معلمى وزارة التربية والتعليم فى لجان التقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج الدراسية المطورة حسب منهجية الجدارات المهنية المطلوبه فى سوق العمل، وبذلك أصبحت علاقة التعليم الفنى أكثر قوة وارتباطا بسوق العمل.

كما أشاد بحسن سير أعمال الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية خلال الفترة من 20 مايو إلى 16 يونيو 2023 والتى تقدم لها (739170) طالبا وطالبة وأشرف عليها (220000) معلم، فى (2553) لجنة.

وأعلن الوزير أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بالتعليم الفنى لتصل إلى عدد 23 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات: صناعى، زراعى، تجارى وفندقى، ووجود نظامين للدراسة (3سنوات، 5 سنوات)، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة: دراسة نظامية، دراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، دراسة بنظام الإعداد المهنى ودرلسة بنظام التكنواوجيا التطبيقية.

إحصاءات نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وأوضح الوزير أن أهم سمات النتيجة كالأتى:

- نظام 5 سنوات: حضر الامتحانات 18269 طالبا، بنسبة نجاح 85.59%، بزيادة مقدارها 4.75 % عن العام السابق، ويمنح هذا النظام 4 شهادات.

- نظام 3 سنوات: حضر 620.288 طالبا، بنسبة نجاح 65.55%، بانخفاض مقداره 3.80 % عن العام السابق، ويمنح هذا النظام 4 شهادات.

- نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج: حضر 15029 طالبا، بنسبة نجاح 81.45 %، بانخفاض مقداره 3.57 % عن العام السابق، ويمنح هذا النظام 4 شهادات.

- نظام 3 سنوات - برامج مطورة وفق منهجية الجدارات: حضر 19412 طالبا، بنسبة نجاح 86.76%، بزيادة مقدارها 0.4 % عن العام السابق، ويمنح هذا النظام 4 شهادات.

- تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات: حضر 1784 طالبا، بنسبة نجاح 78.03%، بزيادة مقدارها 7.31 % عن العام السابق، ويمنح هذا النظام 4 شهادات.

- نظام 3 سنوات - إعداد مهنى: حضر 59326 طالبا، بنسبة نجاح 34.61% بانخفاض مقداره 10 % عن العام السابق، ويمنح هذا النظام 3 شهادات.

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 7093 طلاب – نظام ثلاث سنوات - بنسبة نجاح 86.25%، بزيادة مقدارها 0.79% عن العام السابق.

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 14 طالبا – نظام خمس سنوات - بنسبة نجاح 75.57 %.

- بلغ إجمالى الحضور 734 ألفا و108 طلاب، وإجمالى الناجحين 473 ألفا و264 طالبا، بنسبة نجاح 64.47%، وإجمالى من سيؤدى امتحان الدو الثانى 219 ألفا و304 طلاب بنسبة 29.87%، أما إجمالى الباقين للإعادة فبلغ 41 ألفا و597 طالبا وطالبة بنسبة 5.66%.

وأعلن وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفى أسماء الطلاب أوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2023 والذين بلغ عددهم 29 طالب وطالبة ( 22 طالبة + 7 طلاب) من 14 محافظة هى: السويس، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، الغربية، القاهرة، المنوفية، كفر الشيخ، الوادى الجديد، الجيزة، الشرقية، بورسعيد، دمياط والبحر الأحمر، ووعد بتكريم الوزارة لهم قريبا كما يتم فى كل عام، فى احتفاليه تليق بتفوقهم واجتهادهم ليكونوا قددوة لأقرانهم .

بدوره، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، إن استراتيجية التعليم الفنى 2018 تطبق فى المدارس، ومنهجية الجدارات بدأت عام 2019، مشيرا إلى أن مدارس التكنولوجية التطبيقية بلغ عددها 52 مدرسة هذا العام.

وأشار مجاهد إلى أن الدول الأوروبية والعربية طلبت عدد من خريجى التعليم الفنى لسد العجز فى العمالة فى هذه الدول، ولفت إلى أن الوزارة تهتم بالجدرات المهنية الخاصة باتقان اللغات.

وفى ختام المؤتمر الصحفى، وزير التربية والتعليم ونائبه، عددا من أوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/ 2023، وأعرب عن سعادته لتخريج دفعة متميزة من الطلاب المتفوقين، وهنأهم على تفوقهم وجهدهم، مؤكدا على سعى الوزارة الدائم من أجل تقديم تعليم متميز من خلال تطوير منظومة التعليم الفنى.

وحضر المؤتمر الصحفى، محمد موسى عمارة، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى (رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية)، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهاشم على جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، ونائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والمهندس محمد عبد اللطيف حسب النبى، رئيس اللجنة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية.