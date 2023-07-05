مياه شرب الإسكندرية: وفرنا 3 ملايين جنيه سنويا عقب تنفيذ خطة ترشيد الطاقة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية المهندس أحمد جابر، إن الشركة قامت بالعديد من الإجراءات لتوفيق الأوضاع البيئية لمحطتى مياه المنشية 2 والنزهة، كما قامت بترشيد الطاقة من خلال تحسين معامل القدرة واستخدام الطاقة الشمسية.





جاء ذلك خلال ورشة العمل التى استضافتها الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية حول فرص العمل والتحديات للمياه غير التقليدية فى مصر والبحر الأبيض المتوسط، بالتعاون مع الاتحاد النوعى المصرى للمياه والصرف واتحاد جمعيات رجال الأعمال المصريين الأوروبيين. وأضاف أنه تم توفير 2500 ميجاوات ساعة يوميا بما يكافئ ثلاثة ملايين جنيه سنويا، عقب تنفيذ خطة ترشيد الطاقة، مشيرا إلى أن الشركة ركزت بشكل أساسى فيما يخص البحث العلمى والتطوير، وإعداد خطة استراتيجية لإنشاء 4 محطات رئيسية لتحلية المياه فى باب شرق والمعمورة وأبو قير ووسط البلد. من جانبه، أكد محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية أن الشركة عملت فى الفترة الأخيرة على رفع كفاءة المحطات بالإسكندرية طبقا للمعايير الدولية. وأضاف أنه الدولة المصرية وجهت 3.2 مليار جنيه لرفع كفاءة المحطات القديمة، كما يتم العمل الآن على مشروع فصل مياه الأمطار عن منظومة الصرف الصحى الصحى، لحماية المحافظة من التعرض للغرق.

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