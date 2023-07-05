حياة كريمة.. محافظ المنيا يوجه بسرعة تسليم المجمعات الخدمية للبدء بتشغيلها

جدة - نرمين السيد - وجه أسامة القاضى محافظ المنيا، بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لنسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موجهًا بضرورة تكثيف الجهود المبذولة لسرعة الانتهاء من تسليم المجمعات الخدمية للبدء فى تشغيلها من أجل تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالى والمواطنين داخل مختلف القرى المستهدفة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى عقده محافظ المنيا، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، للوقوف على مستجدات الأعمال، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء، ومديرى الهيئات وممثلى الشركات، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزى للتعمير، وممثلى مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، وممثلى جهاز الخدمة الوطنية، ومهندسى دار الهندسة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

استعرض المحافظ خلال الاجتماع، نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والبالغ عددها 3265 مشروعاً الجارى تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة فى 28 قطاعا لخدمة أهالى القرى المستهدفة البالغ عددها 192 قرية فى 5 مراكز، مشيدًا بالتنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة على تنفيذ الأعمال وتذليل العقبات أولاً بأول لضمان الانتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة.

أضاف المحافظ أن من ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة التى تم الانتهاء منها 32 مجمعا خدميا و207 مدرسة ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد ورفع كفاءة، بالإضافة إلى مشروعات جارى استكمالها شملت 17 محطة معالجة، ومستشفيين بمغاغة وأبوقرقاص على مساحة 5 فدان، فضلا عن مشروعات الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف ونقاط الحماية المدنية ومراكز الشباب والأسواق والمواقف ومكاتب البريد.

وفى نهاية الاجتماع، وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من توفير قطع الأراضى المطلوبة لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» والتى سيجرى تنفيذها فى 102 قرية بنطاق مركزى سمالوط وبنى مزار، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.