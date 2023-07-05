انطلاق مبادرة «صيفك عندنا» على ساحل البحر فى العريش بحضور محافظ شمال سيناء

جدة - نرمين السيد - وكانت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، أطلقت مبادرة "صيفك عندنا"، من أجل الترويج للصيف، والذى يشهد تواجد العديد من الزوار.

وحرص اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، على التأكيد على استعداد محافظة شمال سيناء لاستقبال المصيفين، وذلك أثناء انطلاق مبادرة "صيفك عندنا" بحضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، واللواء أسامة عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، وإيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية والشعبية والرياضية.

وقدم محافظ شمال سيناء، الدعوة للجميع فى محافظات مصر، لزيارة المحافظة والاستمتاع بها وبالطبيعة الساحرة والشواطئ المميزة.