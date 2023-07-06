الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارا معتدل ليلا على كافة الانحاء

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون غدًا الخميس حالة الطقس حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.





بالإضافة إلى شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.. إلى جانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

العاصمة الإدارية 34 24

6 أكتوبر 35 25

بنهــــا 34 24

دمنهور 32 23

وادى النطرون 35 23

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 33 23

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 24

طنطا 33 23

دمياط 29 22

بورسعيد 30 22

الإسماعيلية 35 22

السويس 35 23

العريش 30 22

رفح 29 22

رأس سدر 36 23

نخل 35 17

كاترين 33 16

الطور 35 24

طابا 35 25

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 30 23

مطروح 29 22

السلوم 31 21

سيوة 35 25

رأس غارب 38 27

الغردقة 38 28

سفاجا 38 27

مرسى علم 39 28

شلاتين 37 29

حلايب 34 28

أبو رماد 35 28

رأس حدربة 33 27

الفيوم 35 24

بنى سويف 36 25

المنيا 36 25

أسيوط 37 26

سوهاج 38 26

قنا 39 27

الأقصر 40 27

أسوان 41 28

الوادى الجديد 40 27

أبوسمبل 40 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 42 31

المدينة 45 32

الرياض 44 28

المنامة 40 32

أبوظبى 40 31

الدوحة 43 32

الكويت 49 32

دمشق 37 18

بيروت 28 25

عمان 31 18

القدس 29 18

غزة 28 23

بغداد 47 32

مسقط 36 31

صنعاء 30 17

الخرطوم 41 29

طرابلس 32 25

تونس 37 26

الجزائر 29 24

الرباط 27 17

نواكشوط 31 25

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 35 18

إسطنبول 32 22

إسلام آباد 31 23

نيودلهى 33 27

جاكرتا 32 25

بكين 37 23

كوالالمبور 33 25

طوكيو 33 25

أثينا 35 23

روما 32 19

باريس 27 15

مدريد 33 19

برلين 24 13

لندن 22 12

مونتريال 33 22

موسكو 28 18

نيويورك 31 22

واشنطن 33 21

أديس أبابا 20 14