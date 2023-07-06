مقرر لجنة الاستثمار: مصلحة مصر والمواطن هى الأولوية الأولى بالحوار الوطنى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، إن لجنة الاستثمار من اللجان الهامة جدًا، لافتًا إلى أن هناك تفاعلًا كبيرًا من جموع الشعب المصرى من رجال الأعمال والمستثمرين، وأن مصلحة مصر ومصلحة المواطن المصرى هى الأولوية الأولى فى الحوار الوطنى.





وأضاف "صبرى" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن المصريين لديهم اهتمام كامل بالاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، بالإضافة إلى ردود الأفعال المحترمة جدًا والمقدرة من رجال الأعمال الأجانب الذين يعملون على أرض مصر، وأن الكثير من الناس تواصلوا معنا وحضروا الكثير من الجلسات، لافتًا إلى أن جميع المشاركات كانت إيجابية جدًا. وأوضح أن كل البيروقراطية وكل التعقيدات فى التشابه بين الجهات والهيئات العامة هى أزمة تعوق سهولة الاستثمار فى مصر، لافتًا إلى أنه تمت الإشادة بكل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار وتم تأكيد تفعيلها على أرض الواقع. وقد صدّق مجلس الوزراء على أربعة أو خمسة قوانين من الـ22 قرارًا الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار منها تملك الأجانب للعقار، وسجل المستوردين والمستثمرين الأجانب فى مصر.

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