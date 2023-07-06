مشاورات مصرية-مجرية رفيعة المستوى حول الموضوعات متعددة الأطراف

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير إيهاب بدوى، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى، السيد بيتر سزاتارى وزير الدولة بالخارجية المجرية، والوفد المرافق له، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها الوفد للقاهرة للتشاور حول أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها العمل الدولى متعدد الأطراف.





وقد تناولت المشاورات موضوعات منظومة الأمم المتحدة، والتى من بينها جهود حفظ وبناء السلام وإصلاح مجلس الأمن الدولى، فضلا عن موضوعات نزع السلاح ومنع الانتشار النووى. كما تطرقت المشاورات إلى التهديدات التى تواجه بيئة الأمن الدولى وآفاق العمل المشترك، إزاء إقرار السلم والأمن الدوليين كمصلحة مشتركة. واستعرض مساعد وزير الخارجية خلال المشاورات الجهود الوطنية فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية تجاه أوروبا من الحدود المصرية، فضلا عن جهود مكافحة الارهاب، وذلك بغرض تحقيق السلام وإرساء الاستقرار فى المنطقة كهدف مشترك للبلدين.

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