محافظ الغربية يتابع رفع الإشغالات وأعمال النظافة

جدة - نرمين السيد - وتفقد المحافظ، خلال جولته، شوارع "الجلاء، المعرض، شارع الجملة، مرور سالم، شارع الإسكندرية، كوبرى هيلانه، كوبرى قحافة"، موجها بإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق على الفور.

كما شملت الجولة تفقد طريق ميت حبيش البديل والذى يتم إنشاؤه من خلال تغطية ترعة المعامل ورصف الطريق بطول 1800 متر وعرض 9 أمتار، ليصبح محورا مروريا يساهم فى تحقيق السيولة المرورية بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالى من كوبرى فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

وخلال جولته، تابع "رحمى" الأعمال الجارية بطريق سوق المواشى والذى يتم رصفه بطول 3 كيلو متر وعرض 8 أمتار، ليكون بديل سريع للوصول للطريق الزراعى المتجه للقاهرة يغنى المركبات عن السير داخل المدينة مما سيحقق سيولة مرورية وتوفيرا للوقت، كما تفقد المحافظ موقع العمل بمشروع إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم والذى يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتى من إنتاج بيض المائدة بواقع 70 مليون بيضة سنويا، والمجهز بأحدث التقنيات الألمانية.

وعقب الجولة، عقد محافظ الغربية اجتماعا لمناقشة آليات تيسير العمل فى تلك المشروعات بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيرى السكرتير العام، وحسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، والدكتور محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا ومديرى إدارات المالية، التخطيط والمتابعة.