الفرصة.. فلاش تطبيق ينقذ عملاء الدليفرى من أزمات الكاش (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الصدد قال مصمم المشروع، إن الفكرة راودته أثناء الإقامة فى إحدى الدول العربية واختلاطه بالمصريين وجنسيات عربية مختلفة، لافتا إلى أنه رصد أن منطقة الشرق الأوسط بها فرص واعدة، وتحديات كثيرة فى نفس الوقت، وأن التوقيت مناسب لميلاد المشروع.
وذكرت مؤسسة المشرع أمام لجنة تحكيم برنامج الفرصة، والذى يذاع على قناة أون الفضائية، أن "فلاش" هو عبارة عن تطبيق عبر "الموبايل"، يعالج أزمة دفع أموال الدليفرى بالكاش دون وجود ألية فعالة للدفع الالكترونى، وهى مشكلة قد تصطدم مع جاهزية العميل للدفع حال وصول المندوب فى أى وقت إن كان لا يحمل نقودا.
وأشارت إلى أن العميل عليه فقط أن يكون لديه التطبيق، وعبر "كيو ار كود" يتم خصم قيمة الفاتورة من بطاقة العميل الائتمانية، وفى حال عدم وجود التطبيق الذى يتم تحميله عبر "جوجل بلاى" أو "اب ستور" يتم التعامل بنفس الآلية عبر اللينك المباشر.
فلاش أعجب لجنة تحكيم التصفيات فى برنامج الفرصة وحصدت تصويتا بالحصول على "الفرصة" لمواصلة تنافس فى المرحلة اللاحقة.
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