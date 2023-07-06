طقس الخميس.. اعرف أهم التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن الطقس اليوم سيكون حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

وأضافت: "شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة".

ولفتت الأرصاد إلى أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى تصل إلى 70% نهارا بينما تصل على محافظات الوجه البحرى إلى 75% نهارا، وتقل على محافظات جنوب الصعيد إلى 30% نهارا، بينما تصل إلى 90% على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحرالأحمر تكون معتدلة الى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية