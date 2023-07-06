طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان قبل امتحان اللغة الأجنبية الأولى

جدة - نرمين السيد - بدأ طلاب الشعبة العامة بالثانوية العامة، يتوافدون على 2097 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية، من الساعة 8:15 صباحا، لإتمام إجراءات التفتيش، قبل بدء الوقت الفعلى لامتحان اللغة الأجنبية الأولى، الذى يؤديه الطلاب، اليوم الخميس، تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.





وتوفر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، 13 ألف عصا إلكترونية، لتفتيش الطلاب والكشف عن أى أجهزة إلكترونية تساعد على الغش، قد تكون بحوزتهم، ويتم استخدامها 3 مرات، الأولى عند دخول اللجان، والثانية عند الوصول للفصول الامتحانية وقبل بدء الامتحان، أما المرة الثالثة تكون بعد نصف ساعة من بداية الامتحان مع التركيز على الديسكات وعدم إزعاج الطلاب.

وأكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إجراءات التفتيش لا تستغرق أكثر من دقيقتين من كل طالب، ولا يمكن استثناء أى طالب من تلك الإجراءات حتى لو وصل إلى اللجنة قبل دقائق معدودة من بدء الامتحان، مشددا أن الوزارة تهدف إلى ضبط المنظومة الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وقبل بدء الوقت الفعلى للامتحان بـ10 دقائق، يوزع الملاحظون ورقتى الإجابة على الطلاب "ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية" لكتابة بياناتهم، ثم يتسلمون كراسة الأسئلة عند دقات التاسعة، لبدء الإجابة عن أسئلة الامتحان ولمدة ثلاث ساعات.

ويتكون امتحان اللغة الأجنبية الأولى من 37 سؤالا، بينهم 34 سؤالا موضوعيا "اختيار من متعدد" يجيب عنهم الطلاب بنظام "البابل شيت"، و3 أسئلة مقالية، ويخصص لأسئلة الاختيار من متعدد 43 درجة، أما الأسئلة المقالية فعليها 8 درجات، بإجمالى 50 درجة للمادة.

وبالنسبة للأسئلة الموضوعية فتنقسم إلى: 26 سؤالا مخصص لهم درجة واحدة، و8 أسئلة مخصص لهم درجتان، أما الأسئلة المقالية فتنقسم إلى سؤالين مخصص لكل منهم درجتين، وسؤال مخصص له 4 درجات.

امتحانات الثانوية العامة 2023

ويصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الثانوية العامة هذا العام الدراسى 2022/2023، لأكثر من 783 ألف طالب وطالبة.

وتعقد امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة ورقيا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى: 85% موضوعية بنظام "البابل شيت"، و15% مقالية، وتجرى بنظام "Open book"، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.

وانتهى الطلاب خلال يومى 12 و13 يونيو الماضى، من أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع: التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء، وهى مواد نجاح ورسوب، يترتب التغيب عنها دخول الطالب امتحان الدور الثانى.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو الجارى.