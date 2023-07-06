الخارجية: مشاركة مميزة لفرقة «ماى بوبترى» المصرية فى المھرجان الدولى للمسرح

جدة - نرمين السيد - شاركت فرقة "ماى بوبترى" للعرائس المائية فى المهرجان الدولى للمسرح بفنزويلا، وقدمت الفرقة عرضین فلكلوریین عن عروسة المولد وتاریخھا، وقاموا بمساعدة الأطفال على تشكیل عروسة المولد من قصاصات الورق.





جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الخارجية المصرية على إبراز التميز الثقافى المصرى، وتفعیلاً لدور السفارة المصرية فى كاراكاس فى تنشيط التبادل الثقافى مع فنزويلا.

كما قدمت الفرقة بالمشاركة مع الفنانین الفنزويليين الذين قاموا بتدریبھم عرضین لفن العرائس المائية "إیزیس وأوزوریس"، وھو فن تنفرد به الفرقة فى أفریقیا والشرق الأوسط، كما لم یسبق تقديمه فى فنزويلا من قبل، وقد حضر وزیر الثقافة الفنزویلى "إرنستو فییجاس"، وعدد من المسؤولین الفنزویلیین والجمهور الفنزویلى بفئاته العمرية المختلفة عرض "إیزیس وأوزوریس".

وأشاد وزیر الثقافة الفنزویلى بالتبادل الثقافى والحضارى الذى قدمتھا الفرقة المصریة، وقدم الشكر لھم على تدریب الفنانین الفنزویلیین على فن العرائس المائیة، وفى المقابل قدمت رئيسة الفرقة "مى مھاب" الشكر للوزیر الفنزویلى على تنظیم المھرجان، وحضور العرض المصرى، كما شاركت الفرقة بالأزياء المصریة التقلیدیة فى معرض الحضارة المصرية الذى شارك طلاب جامعة "سانتا ماريا" فيه تحت إشراف السفارة المصرية.

وقد قدم سفیر جمهوریة مصر العربیة فى فنزویلا "كریم أمین" الشكر لوزارة الثقافة المصرية، ووزارة الثقافة الفنزویلیة على مشاركة الفرقة المصرية فى ھذا الحدث الكبیر، مؤكداً على حرص السفارة على زيادة التبادل الثقافى والحضارى بین الدولتین الشقیقتین، وھو ما لا قى نجاحاً كبیراً من الجمھور الفنزویلى على اختلاف فئاتھم العمرية.