- 1/2
- 2/2
وخلال اللقاء أكد القصير، أهمية التعاون بين الوزارة والمنظمة العربية، مشيرا إلى أن مصر تقدم كل خبرتها الزراعية إلى الأشقاء العرب، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وفى هذا الصدد، طلب مدير عام المنظمة العربية، تقديم الجانب المصرى الدعم الفنى إلى الجانب اللبنانى فى الاستزراع السمكى، نظرا لإنشاء المنظمة العربية، مزرعة سمكية بلبنان، وتدريب الكوادر البشرية فى هذا القطاع الحيوى بدولة لبنان، فى إطار اهتمامها بدعم منظومة الأمن الغذائى المستدام بالدول العربية.
وعرض "الدخيرى" مبادرة دعم القطاع الزراعى فى السودان؛ لتحسين أوضاع الأمن الغذائى المحلى والإقليمى.
ونوه "القصير" باهتمام الدولة المصرية بدعم الأشقاء فى السودان.
واستعرض "الدخيرى"، عددا من موضوعات التعاون والمشروعات المستقبلية بين مصر والمنظمة العربية منها مجالات إنتاج وتصنيع الألبان وتربية الماشية والتلقيح الاصطناعى، التى بدورها تساهم فى حل مشكلة الآمن الغذائى.
كما استعرض "الدخيرى" أجندة اجتماعات المجلس التنفيذى للمنظمة والموضوعات المقترحة، والمزمع عقده الأسبوع المقبل بالقاهرة.
وحضر اللقاء الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المنظمة العربية للتنمية الزراعية تطلب دعم مصر للبنان فى الاستزراع السمكى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.