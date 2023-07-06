المنظمة العربية للتنمية الزراعية تطلب دعم مصر للبنان فى الاستزراع السمكى

جدة - نرمين السيد - استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور إبراهيم الدخيرى، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، التابعة لجامعة الدول العربية، والوفد المرافق.









وخلال اللقاء أكد القصير، أهمية التعاون بين الوزارة والمنظمة العربية، مشيرا إلى أن مصر تقدم كل خبرتها الزراعية إلى الأشقاء العرب، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وفى هذا الصدد، طلب مدير عام المنظمة العربية، تقديم الجانب المصرى الدعم الفنى إلى الجانب اللبنانى فى الاستزراع السمكى، نظرا لإنشاء المنظمة العربية، مزرعة سمكية بلبنان، وتدريب الكوادر البشرية فى هذا القطاع الحيوى بدولة لبنان، فى إطار اهتمامها بدعم منظومة الأمن الغذائى المستدام بالدول العربية.

وعرض "الدخيرى" مبادرة دعم القطاع الزراعى فى السودان؛ لتحسين أوضاع الأمن الغذائى المحلى والإقليمى.

ونوه "القصير" باهتمام الدولة المصرية بدعم الأشقاء فى السودان.

واستعرض "الدخيرى"، عددا من موضوعات التعاون والمشروعات المستقبلية بين مصر والمنظمة العربية منها مجالات إنتاج وتصنيع الألبان وتربية الماشية والتلقيح الاصطناعى، التى بدورها تساهم فى حل مشكلة الآمن الغذائى.

كما استعرض "الدخيرى" أجندة اجتماعات المجلس التنفيذى للمنظمة والموضوعات المقترحة، والمزمع عقده الأسبوع المقبل بالقاهرة.

وحضر اللقاء الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.