وزير التعليم فى الإسكندرية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة (صور)

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وأجرى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم زيارة محافظة الإسكندرية لمتابعة انتظام سير الامتحانات بمختلف لجان المحافظة، وكان فى استقباله لدى وصوله ديوان عام المحافظة محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عربى أبو زيد مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
وحرص الدكتور رضا حجازى فى مستهل الزيارة على التواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لمتابعة سير امتحانات مادة اللغة الأجنبية الأولى، بجميع المحافظات، والاطمئنان على وصول الاسئلة إلى جميع مقر اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.
كما اطمأن الوزير على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان، كما شدد الوزير على تعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة فى اللجنة.
وأكد الوزير أيضا على أهمية المراجعة المستمرة لتشغيل كاميرات المراقبة باللجان بمختلف محافظات الجمهورية، مشددا على إحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك فى تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزارى رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
ورحب محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالدكتور رضا حجازى خلال زيارته للمحافظة، معربا عن خالص تقديره للدكتور رضا حجازى وكل العاملين بمنظومة الامتحانات لجهودهم الكبيرة لضمان انتظام سير الامتحانات.
جدير بالذكر أن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الأول بمحافظة الإسكندرية 57332 طالب من بينهم 23437 طالبا بالشعبة الأدبية و21708 طلاب بالشعبة العلمية علوم، و9898 بالشعبة العلمية رياضيات من خلال 148 لجنة سير على مستوى المحافظة.
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