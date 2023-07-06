وزير الرى يتابع حالة المنظومة المائية فى فترة أقصى الاحتياجات

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا؛ لمتابعة حالة المنظومة المائية، والمناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات، ومتابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالى.





واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع موقف أعمال تطهيرات الترع بمختلف المحافظات لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة واستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع، حيث وجه باستمرار المتابعة لمعدلات تنفيذ خطط التطهيرات بالمحافظات المختلفة وخاصة بالنقاط الساخنة، مع تشديد الرقابة على جودة تطهيرات الترع، والتأكد من ملائمة المعدات المستخدمة من المقاولين فى أعمال التطهيرات بالشكل الذى لا يتسبب فى حدوث تطهير جائر للجسور، واستلام الأعمال من المقاولين بعد نهو أعمال التطهيرات بأعلى مستوى من الكفاءة، مع قيام مسؤولى الوزارة بالمحافظات بالتنسيق الفورى والمستمر مع أجهزة المحافظة لرفع نواتج التطهيرات على جسور الترع والمصارف داخل وخارج الكتل السكنية بشكل فورى ومنع تراكمها.

وشدد الدكتور سويلم، على الإستمرار فى رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات، ومتابعة المناسيب والتصرفات وحالة جسور الترع، والمرور الدورى على المجارى المائية ومحطات الرفع لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعا كما وجه باستمرار متابعة محطات الخلط الوسيط لضمان قدرتها على رفع التصرفات المائية المطلوبة.

كما استعرض الدكتور سويلم الإجراءات التى تتخذها أجهزة الوزارة لتنفيذ الحلول الدائمة بمناطق قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية وترعة السويس بمحافظة السويس ووادى النقرة بمحافظة أسوان، لضمان استيفاء كافة الاحتياجات المائية المقررة، وذلك فى إطار الدراسات المتكاملة لمنظومة الترع والمصارف والمحطات بهذه المناطق، حيث وجه الدكتور سويلم لمسئولى الرى بهذه المناطق بالمتابعة الدائمة لضمان توافر المناسيب والتصرفات المطلوبة بها.