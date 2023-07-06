تداول أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة والتعليم تحقق

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 يوليو 2023 10:31 صباحاً - تداولت صفحات الغش أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى بعد بدء لجنة الامتحان، وزعمت الصفحات تصوير الأسئلة الأصلية للامتحان ونشرها على جروبات الغش، فيما تتابع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها.

بدأ طلاب الثانوية العامة قبل قليل أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة التصدى لأى محاولات غش داخل اللجان مؤكدة أنه سيتم تطبيق القانون بحسم على أية محاولات غش يتم رصدها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مادة اللغات الأجنبية الأولى وتشمل الإنجليزية والفرنسية و الألمانية، مجموع درجاتها 50 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات، والموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 37 سؤالًا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على رؤساء اللجان بتنفيذ توجيهاته توزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشرة دقائق، على أن يتم بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا لدخول الطلاب بعد تنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان لعدم السماح بدخول اى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية.