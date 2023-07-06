وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن مستشفيات وأقسام الحميات بالمستشفيات استقبلت 194 ألف و271 مريض بالعيادات الخارجية، و48 ألف و641 مريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، كما تم تقديم الرعاية الطبية لـ 474 مريضا بالرعايات المركزة والمتوسطة بمستشفيات الحميات فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف عبدالغفار أنه تم مناظرة 558 حالة من خلال وحدات التشخيص "عن بعد" داخل مستشفيات حميات "الغردقة والمحلة وقنا ودمنهور ومنوف والعباسية ودسوق وسوهاج"، مشيرا إلى أن تقنية التشخيص "عن بعد" يتم استخدامها أثناء التعامل مع الحالات التى تستدعى تدخل بعض التخصصات الأخرى للوصول لأفضل نتائج فى علاج الحالات.
فى سياق أخر، أشار الدكتور محمد النادى، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، إلى أن مستشفيات الرمد أجرت 2745 عملية نوعية خلال شهر مايو الماضى، تنوعت بين مياه بيضاء وزرقاء وشبكية وقرنية وحالات حقن شبكية، وذلك ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار فى تخصص العيون، مؤكدا استمرار التعاون مع المجالس الطبية والمستشفيات النوعية فى منظومة الخدمات المتكاملة من خلال توفير لجان إعاقة بصرية داخل مستشفيات الرمد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضمن «100 يوم صحة».. تقديم الخدمة الطبية لـ 242 ألفا بمستشفيات الحميات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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