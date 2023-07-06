جدة - نرمين السيد - وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الأمر سوف يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع المياه لمدة (8) ساعات من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 7 / 7 / 2023 إلى الساعة السادسة صباحا يوم السبت الموافق 8 / 7 /2023.
وأوضحت محافظة الجيزة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى: منطقة القومية العربية - بنى محمد - عزبة المفتى - بشتيل البلد - بشتيل لعبة - منطقة المنيرة الشرقية - المنيرة الغربية - شارع المطار ومتفرعاته - وراق العرب - مدينة الأمل.
وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بسرعة الانتهاء من الأعمال المحددة خلال المواعيد المحددة لها لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.
كما شدد محافظ الجيزة على رؤساء أحياء امبابة والمنيرة الغربية بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى معوقات ورد الشيء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال على أكمل وجه.
وتنوه محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحى سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ۱۲5 لتلبية احتياجاتهم فورا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيزة: قطع المياه عن عدة مناطق لمدة 8 ساعات لإصلاح كسر مفاجئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.