سنوات التحدى والإنجاز.. افتتاح محطة عدلى منصور المركزية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى 3 يوليو 2022، محطة عدلى منصور المركزية، أضخم محطة تبادلية فى الشرق الأوسط، وتعد محطة عدلى منصور التبادلية العملاقة عملاً هندسياً فريداً من نوعه.





فى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" محطة عدلى منصور المركزية. وتحتوى المحطة على 7 وسائل نقل للمرة الأولى فى العالم منها 4 كهربائية، ويتواجد فى المبنى الرئيسى بداخله 3 وسائل نقل. وحصل مشروع "محطة عدلى منصور المركزية التبادلية العملاقة" والذى تم تنفيذه من خلال شركة المقاولـون العرب إحدى الشركات المصرية الوطنية المتخصصة تحت إشراف وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، على جائزة أفضل مشروع نقل فى العالم لعام 2022، وذلك طبقاً لمجلـة "ENR " العالميـة، حيث تمنح هذه الجائزة لأفضل المشروعـات وأكثرها تأثيراً على أرض الواقع ومدى مساهمتها الإيجابية على مستوى المجتمع والبيئة.

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