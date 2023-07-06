وزيرة الهجرة تهنئ قاضيا مصريا لتعيينه بالمحكمة العليا فى نيوجيرسى

وفى السياق ذاته، أشادت السفيرة سها جندى بنجاحات المصريين بالخارج، مؤكدة أن لدينا نخبة متميزة من المصريين حول العالم، حريصون على رفع اسم مصر فى مختلف المحافل، مشيرة إلى أن كل نجاح لأبنائنا بالخارج يضاف إلى رصيد القوى الناعمة لمصر.
وبعثت وزيرة الهجرة بتهنئتها للقاضى "ديفيد لبيب" وعائلته وروابط المصريين فى الولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أن المصريين بالخارج قادرون على تحقيق المزيد من النجاحات فى جميع المجالات.
وجدير بالذكر أن "ديفيد لبيب" عمل لسنوات فى منصب "المدعى العام لولاية نيوجيرسى الأمريكية"، وعمل قبلها لسنوات أخرى محام جنائى، ويعتبر القاضى ديفيد هو ثانى مصرى يتم تعيينه قاضٍ، بعد "شيرى ميخائيل" ابنة القمص ميخائيل إدوارد فى كليفلاند، والتى تعمل فى المحكمة العليا فى ولاية أوهايو.
تخرج لبيب من Cardozo School of Law، عام 2007، واحترف المحاماة على مدار أكثر من 16 عامًا، حتى تعيينه قاضيًا فى ولاية نيوجيرسى الأمريكية.
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