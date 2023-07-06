محافظ القاهرة يؤكد ضرورة تكثيف الحملات على منافذ بيع السلع «المواطن أولًا»

جدة - نرمين السيد - شدد خالد عبد العال محافظ القاهرة، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية من التموين والصحة والطب البيطرى على منافذ بيع السلع الغذائية "المواطن أولًا" والمنتشرة بمختلف أحياء العاصمة للتأكد من تقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.





جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة للاجتماع الدورى الذى يعقده لمتابعة التزام منافذ "المواطن أولًا" بالقواعد والإجراءات الموضوعة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين. شارك فى الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية، والسكرتير العام، ومدير مديرية التموين وعدد من قيادات المحافظة. وأكد محافظ القاهرة، وجود متابعة مكثفة من الجهات التنفيذية بالمحافظة لكافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من جودة السلع وعدم المغالاة فى الأسعار أو حجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مشيرًا إلى أن المنافذ التى أقامتها المحافظة تلقى اقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بها بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق.

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